Massimiliano Varrese on fire nella Casa del Grande Fratello! Durante il pranzo, l’attore si è scagliato in serie contro Giuseppe Garibaldi, Angelica Baraldi e Rosy Chin.

“Perché non parlate quando c’è da parlare? Stamattina ce l’ho con tutti! Ci sono tre quattro persone che hanno il coraggio di dire le cose sempre in faccia, e tanti chiacchierano dietro!”. Massimiliano è una vera e propria furia e intima ad Angelica di “non alzare la cresta”. Attacco frontale anche a Rosy, che Varrese accusa di parlare male alle spalle di Vittorio Menozzi.

Di seguito i video: