Nella Casa del Grande Fratello, durante la festa di Halloween, Giampiero Mughini aveva dato della “zo**ola” ad Angelica Baraldi. A distanza di alcuni giorni dall’accaduto, Alfonso Signorini è tornato sull’argomento durante la penultima puntata, e la gieffina è scoppiata a piangere.

Proprio in virtù di quanto accaduto, i concorrenti hanno votato in massa il giornalista, che così è finito al televoto per l’eliminazione. Nella diretta di ieri, però, Mughini è stato il primo ad essere salvato dal pubblico con il 25,60% dei voti, e Signorini è intervenuto spiegando che questa è la dimostrazione di quanto i telespettatori abbiano capito il significato delle parole di Giampiero.

Chi la pensa diversamente è Elenoire Ferruzzi. L’ex vippona, sempre particolarmente critica sull’attuale edizione del Grande Fratello, si è sfogata sul fatto che il reality non sia imparziale. Piuttosto vengono sacrificati coloro che non servono più al gioco com’era accaduto a lei lo scorso anno.

Lo sfogo di Elenoire Ferruzzi

“Avevate dubbi sulla sQualificazione o eliminazione di Mughini? Io no! Loro distruggono mediaticamente solo chi secondo loro non serve più al programma autorizzando tutto l’odio d’Italia sulla persona come fecero con la sottoscritta in questo caso, palesando dei gesti e nascondendone altri fatti da altre persone. Io non dimentico le parole che mi furono dette, senza tutela alcuna. Ricordo quel programma con doloro, ricordo con amore solo i miei compagni e colleghi i quali mi hanno voluto davvero bene. Loro sì”.