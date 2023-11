Chi condurrà l’edizione 2025 del Festival di Sanremo? Dopo essere stato al timone per cinque edizioni consecutive, Amadeus lascerà la direzione artistica della kermesse canora più importante d’Italia. Stando ai rumors, al suo posto il direttore generale Rai Giampaolo Rossi starebbe pensando ad un volto noto di Mediaset, ovvero Paolo Bonolis.

A lanciare la prima indiscrezione è stato questa mattina Fiorello nel corso di Viva Rai2: “È vero che per il 2025 hanno chiesto ad Amadeus, ma le idee per Sanremo 2025 sono altre e non è un personaggio Rai. Chi ha orecchie per intendere intenda”.

Secondo Dagospia, Paolo Bonolis sarebbe “stufo dei programmi trash di Mediaset” e l’aggancio con Giampaolo Rossi sarebbe avvenuto tramite amici in comune con Sonia Bruganelli. “Dagospia intende – ha scritto Giuseppe Candela –. Di chi si tratta ve lo sveliamo noi: Paolo Bonolis, ormai stufo dei programmini trash del Biscione. Ma chi vuole a tutti i costi Paolino a Sanremo? Il direttore generale meloniano Giampaolo Rossi. E non è finita qui, vi sveliamo il gancio dell’operazione: il dg ha molto stima per l’ex moglie del conduttore Sonia Bruganelli. Rossi e Bruganelli sono legati da due amici comuni che avrebbero favorito diversi incontri nei mesi scorsi”.

Ma il nome di Bonolis è tutt’altro che certo: “Attenzione. Tutti stanno correndo troppo. Nel mezzo ci saranno un Festival da organizzare, un consiglio d’amministrazione da rinnovare, un nuovo amministratore delegato da nominare (o riconfermare), le elezioni Europee e la tenuta del governo Meloni da valutare. Un film lunghissimo. Corsa verso Sanremo 2025. Occhio ai colpi di scena”.