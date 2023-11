Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, giovedì 9 novembre, Beatrice Luzzi ha espresso il suo pensiero in merito all’avvicinamento tra Paolo Masella e Letizia Petris.

Alcuni giorni fa, l’attrice si è interrogata sul rapporto tra il macellaio romano e la fotografa, avendo delle idee precise in merito all’oriento sessuale di quest’ultima: “E’ lesbica”. Dopo essere andata in onda la clip, Letizia ha replicato infastidita: “È incommentabile. Io sono molto contenta di essere libera. A me non frega niente. A me non piace etichettarmi. Io ho avuto un amore enorme nel passato con una donna, e non me ne vergogno. Ciò non implica che devo etichettarmi e nessuno lo deve fare al posto mio.

Al Grande Fratello si deve stare attenti. Beatrice è la prima che dice sempre di stare attenti a quello che diciamo. Ho chiuso una relazione con una donna per la paura costante, ero troppo in ansia per quello che mi circondava. E mi sono anche pentita. Le etichette non esistono più nel 2023”.

Al termine della puntata, la Petris si è confidata con Fiordaliso, Jill Cooper e Giampiero Mughini, ha svelato di aver chiuso la storia con la sua ex fidanzata per via del padre che non la accettava, e di aver vissuto diverse difficoltà durante quella relazione.