Nella puntata del Grande Fratello del 6 novembre, Perla Vatiero (che il prossimo lunedì potrebbe entrare nella Casa), ha commentato le vicende amoroso del suo ex Mirko Brunetti, e ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato agli inquilini le frecciatine in questione.

Letizia Petris contro Perla Vatiero

Al termine della puntata, Letizia Petris si è scagliata contro la Vatiero: “Ce l’ho con Perla! Mi sembra che cerchi pubblicità e popolarità. Vuole visibilità secondo me. Può godersi Greta senza una terza persona? Mi dispiace che l’altra si mette in mezzo a situazioni in cui non c’entra nulla. Mirko deve essere libero di vivere la sua nuova relazione in tranquillità. Ma basta cosa vuole? Ha rotto, la loro storia è finita a giugno. Sta condizionando la relazione di Mirko e Greta. Se uno mi lascia io mi tolgo dal mezzo, non faccio sti post sul karma che gira. Invece capisco Greta, perché anche a me starebbe sul cavolo vedere delle ragazze giocare con il mio ragazzo”. Mirko è sembrato d’accordo con la coinquilina

Ciro Petrone, invece, ha difeso Perla: “L’avresti fatto anche tu! La loro storia è finita in tv e l’altra con Greta è nata sempre in televisione. Poi Greta ha messo in mezzo Perla! Quella è venuta qui nella casa del GF dopo che era stata lei a riparlare di Perla. E ti dico che tu al posto di Perla avresti fatto uguale. Vedrai, se ti succederà ne riparleremo. Ricordati che è una cosa accaduta sotto le telecamere e che ci sono state frecciatine sui social”.

Anche Anita Olivieri ha concordato con l’attore napoletano: “Ricordiamoci che Perla è stata con lui 5 anni ed è normale che parli e commenti. A me invece non piace quello che Greta fa contro Angelica. Quello che fa è quello che io non vorrei mai essere”.

Fiordaliso ha chiuso la discussione e si è limitata a dire la sua sulla Rossetti: “A me è Greta che non mi piace! Per come si è presentata questo penso. Mirko mi piace ed è molto educato, come cavolo fa a stare con lei?!”.