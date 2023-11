Nella Casa del Grande Fratello, il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi continua ad essere decisamente complicato. I due inquilini, infatti, dopo la puntata di giovedì sera, sono tornati a vivere delle tensioni e a mettere in discussione nuovamente il loro legame.

Garibaldi, particolarmente afflitto, si dice stanco dei continui tira e molla con l'attrice e decide di sfogare tutto il suo risentimento con l'inquilino Paolo Masella. “Non capisco più niente, tutto questo mi manda in tilt” dichiara il bidello facendo riferimento ai continui cambi di atteggiamento e alle pretese da parte dell'attrice nei suoi confronti. “Che posizione devo prendere? Io mi sono stancato”, continua mostrandosi particolarmente provato.

Paolo, che lo ascolta sfogarsi, gli consiglia di darsi del tempo, e di aspettare che Beatrice stemperi un po' questo suo senso di rabbia nei suoi confronti. “Lascia la presa per un attimo”, gli dice il macellaio invitandolo ad aspettare e a confrontarsi con la sua compagna a tempo debito. “No basta meglio che mi metta l'anima in pace e che mi faccia il mio percorso. Non mi sto godendo più nulla né la Casa né la situazione con lei”. risponde Giuseppe mostrandosi stanco di questo suo altalenante rapporto con l'attrice. “Adesso mi voglio divertire”, esclama convinto e condividendo il suo proposito con il suo compagno di avventura.

Il ragazzo è particolarmente amareggiato e, nonostante provi un forte sentimento per l'attrice, sembra essere convinto di volerne chiudere il rapporto per focalizzarsi di più su sé stesso. Riuscirà a mettere in pratica quanto promesso?