Alcuni giorni fa, Davide Maggio ha lanciato lo scoop secondo il quale si sarebbe verificata una lite tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle.

Pochi minuti fa, la padrona di casa Milly Carlucci ha voluto fare chiarezza sulla questione. Attraverso un video condiviso sui canali social del dancing show di Rai Uno, la conduttrice ha smentito la presunta rissa:

“Carissimi amici, buongiorno! Vi ringrazio per il vostro immenso interesse e grande passione che ci dimostrate. Sono apparsi dei titoli che parlano di una ‘rissa dietro Ballando con le Stelle’… È chiaro che i titoli, fin dall’inizio della comunicazione, sono sempre stati fatti per catturare l’immaginazione. Ma voglio ripristinare la realtà dei fatti, perché dietro a una parola come ‘rissa’ c’è un comportamento che, se fosse vero, non potrebbe essere condiviso o giustificato da nessuno. Abbiamo il filmato di ciò che è successo nella sala delle stelle e l’abbiamo controllato. C’è stata una discussione durata esattamente un minuto e dieci secondi tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica”.

La conduttrice ha poi continuato a spiegare che si è trattato di una discussione con toni accesi, ma all’interno dei limiti di una dialettica civile. Non sono state pronunciate parolacce o altro di simile. Si è trattato di una conversazione tra due uomini che si sono confrontati, nel contesto di uno spogliatoio. L’episodio si è chiuso tranquillamente e fa parte della vita di uno spogliatoio, come accade anche negli spogliatoi di altri sport come calcio, basket o volley. Milly Carlucci ha concluso affermando che Teo Mammucari e Antonio Caprarica sono due bravi ragazzi e grandi personaggi, oltre ad essere belle persone.