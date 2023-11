Alessandro Basciano torna sui social e attacca frontalmente Sophie Codegoni. In seguito allo scandalo esploso dopo la notizia che il dj ligure avrebbe tradito la sua ex fidanzata con Luzma Cabello (circostanza confermata da quest’ultima sulle pagine del settimanale Nuovo), l’ex vippone ha pubblicato una Instagram story piuttosto eloquente.

“C’è chi pensa ai nuovi look e a non rientrare la sera a casa dalla propria figlia, e c’è chi invece deve pregare invano per poterla vedere… Non scordate mai chi siete e da dove venite”, le parole di Basciano.

Ma non è tutto. Poco dopo, Alessandro ha condiviso la lettera inviata dal suo avvocato a quello della Codegoni. A quanto pare, Sophie non si è presentata all’incontro concordato per gli accordi, e lui non riesce a vedere la piccola Céline Blue. Il dj ha chiosato: "Mi chiedi tre mila euro di alimenti, almeno fammela vedere, o no?".

