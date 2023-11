Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di una delle corteggiatrici di Brando Ephrikian. Si tratta di Silvia Criscuolo, scesa in studio per corteggiare il tronista all’inizio della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi. Dopo alcune esterno, però, Silvia ha ritenuto opportuno lasciare il programma.

In un’intervista rilasciata a Lollo Magazine, l’ex corteggiatrice ha rivelato di non essere stata eliminata da Brando, ma di comune accordo con quest’ultimo, ha deciso di lasciare Uomini e Donne.

“La storia è alquanto travagliata. Abbiamo deciso di comune accordo di interrompere la frequentazione a causa di incompatibilità caratteriali che non avrebbero mai trovato una soluzione. Per quanto mi riguarda, è stata la cosa giusta da fare”.

Silvia Criscuolo si dice convinta che Brando sceglierà Beatriz D’Orsi: “Sono sicura che Brando sceglierà Beatriz. Penso che Brando abbia messo Beatriz in condizioni di andarsene trattandola con una freddezza che una persona che dice di tenerci non userebbe. Beatriz ha fatto bene ad andarsene. Brando ha un carattere altalenante, prende delle decisioni che stabili non sono, lo abbiamo già visto in precedenti occasioni”.

La Criscuolo ha poi fatto un bilancio della sua esperienza a Uomini e Donne: “E’ stata sicuramente un’esperienza che mi ha fatto crescere molto. Ha portato a chiedermi costantemente cosa provassi, come mi facesse sentire quella determinata azione e delucidare quotidianamente i miei sentimenti, cosa che ho sempre fatto poco. Da questa esperienza ho capito di dovermi ascoltare di più, mettere al primo posto i miei sentimenti anziché quelli degli altri”.