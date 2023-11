A Uomini e Donne è in corso una vera e propria rivoluzione. L’arrivo di Ida Platano sul Trono Classico ne è la dimostrazione, ma le novità e i cambiamenti non si fermano di certo qui. Pare, infatti, che ci sia in serbo una sorpresa che riguarda Tina Cipollari.

Tina Cipollari, il piano di Maria De Filippi

Il settimanale Nuovo Tv ha rivelato che Maria De Filippi starebbe pianificando un colpo di scena che riguarderebbe l’opinionista: “Rivoluzione a Uomini e Donne. Ida Platano è la nuova tronista e Gemma Galgani imbocca il viale del tramonto. Intanto Maria De Filippi prepara un colpo di scena che riguarda Tina Cipollari. Si tratta di una novità che come protagonista avrà proprio la celebre opinionista della trasmissione”.

Il rumor è stato riportato anche dal magazine Novella 2000: “Sembrerebbe che Maria De Filippi voglia attuare una vera e propria rivoluzione all’interno del dating show. Dopo aver puntato su Ida, la conduttrice, avrebbe in serbo un grandissimo colpo di scena, che riguarderebbe nientemeno che Tina Cipollari. Attualmente non sappiamo ancora di cosa si tratti, tuttavia sul web sono già spuntate le prime ipotesi”.

Tina Cipollari potrebbe arrivare sul trono? Un’ipotesi non così azzardata, visto che durante la sua ospitata a Verissimo ha dichiarato di essere single: “Ho i miei corteggiatori certo, ma nulla di così serio da parlarne. Nessun interesse particolare. Non sono quello che cerco io in questo momento. Perché se tu vuoi l’oro non puoi accontentarti di una miniera d’argento. Quindi qualcuno c’è, ma sono strapponi e nulla di forte, ovviamente ora non posso stare qui a fare i nomi di tutti”.