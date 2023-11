Non appena si sarà negativizzata dal Covid, Perla Vatiero farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. In virtù delle dinamiche che ne scaturiranno, anche Greta Rossetti, attuale fidanzata di Mirko Brunetti, potrebbe a sua volta varcare la soglia della porta rossa.

Le due ragazze, sulle pagine del settimanale Chi, hanno risposto ad una serie di domande sul gieffino.

“Sono felice che Mirko piaccia alle donne, è il mio fidanzato. Poi lì dentro sono assatanate, non vedono un maschio da due mesi. Ma, se fai la gatta morta, me ne accorgo”, ha esordito Greta.

Perla, mettendo da parte la diplomazia, ha svelato cosa pensa della sua “rivale”: “Greta è incommentabile, è il nulla, è una passante, è palese che lei stia con Mirko per tutto quello che c’è intorno. Il problema non è lei, è il fatto che lui possa amare una donna tanto diversa da me. Non l’ho mai presa in giro per la chirurgia, ho detto solo che il mio fidanzato mi ha sempre amato ripetendomi che ero perfetta così. Mi ha criticato perché ho fatto il filler alle labbra e sta con una che ne ha fatto il quadruplo di me”.

E per quanto riguarda un possibile ingresso al Grande Fratello, Greta Rossetti ha le idee chiare: “Sono pericolosa, ne ho per tutti. Non mi piace come trattano Vittorio, che ha bisogno di sostegno. Nessuno tira fuori il carattere, a parte Beatrice che è il top, fanno tutti la bella faccia ma non dicono quello che pensano. Paolo parla a caso, ha detto che sono infantile e maleducata.

Perla Vatiero, invece, dopo il Covid entrerà per davvero: “Entrerò nella Casa prossimamente e non temo il confronto con Mirko. Dieci giorni fa mi sentivo debole, oggi, dopo tutto quello che ho accumulato, sono molto distaccata.

Entrerò per me stessa, anche se c’è Mirko non gli permetterò di condizionare la mia esperienza. Chi preferisco tra i concorrenti? L’unico carino nella Casa è Vittorio, è un bel ragazzo, mi piace la sua timidezza, ha detto che fa fatica ad amare e a mettere qualcuno davanti a se stesso e questo lo fa soffrire. Ma, avendo già avuto a che fare con una persona indecisa, vorrei un uomo concreto. Mi piace Anita, è molto schietta, Beatrice è una grande donna, mi rivedo in lei a livello caratteriale, provo simpatia e dolcezza per Angelica. Potrei invece scontrarmi con Varrese, sembra tanto strategico”.