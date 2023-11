L’ennesima rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continua ad essere argomento di discussione sui social.

Nei giorni scorsi, l’ex tronista di Uomini e Donne si è resto protagonista di una nuova live su Twitch , durante la quale ha rivelato, tra l’altro, di aver accettato di fare paparazzate fake per compiacere l’ormai ex fidanzata.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

“Voi credete di sapere le cose, ma voi non sapete niente – ha detto rivolgendosi ai fan -. Io sono arrivato a fare paparazzate che non volevo fare, che non ho mai fatto nella mia vita e non so neanche cosa siano, quindi lasciate perdere. Io so da che mondo vengo e di che mondo faccio parte. So tutto quello che mi sono fatto andare bene e ho accettato. Se voi pensate che io mi faccia prendere per il cu*o […].

Lo spiego un’ultima volta e in maniera molto chiara, così forse mi lascerete in pace. Io sono stato lasciato, mi sono messo l’orgoglio nel c*lo. Io parlo di sentimenti, di amore, di non voler chiudere, io non volevo che andasse via di casa e io faccio mea culpa e perdono. Oggi dopo tutta la m*rda che ho visto ieri su Telecinco, ho ancora una volta aperto il mio cuore. Ma non è servito, non è bastato. Nemmeno davanti a parole simili ho ricevuto qualcosa, se non lamentele e pretese dopo che non solo sono stato lasciato, ma mi sono messo pure praticamente in ridicolo davanti a tutti. Ma vi sfugge una cosa: che non c’è scritto da nessuna parte che abbia ragione lei”.

Oriana a pezzi: piange disperata in un audio

Ieri, incalzata dai fan sul suo canale broadcast, i quali le giravano contenuti e fancam di coppia, Oriana è scoppiata a piangere in un audio nel quale, disperata, singhiozzava: “Non mi fa ridere niente, sto veramente male. Io non ce la faccio più, basta, che cattiveria, già non parlo di nessuna ragazza e parlo di lui… Non voglio sapere più niente di questa persona, basta!”.