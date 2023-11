Sebbene la turbolenta relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si ormai andata in archivio da diversi mesi, ogni singola mossa dei due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip viene costantemente monitorata dai rispettivi fandom.

Nelle ultime ore, un like piazzato dal volto di Forum ad un post di Micol Incorvaia, con la quale ha riallacciato i rapporti, ha scatenato l’ira delle fan dell’influencer campana. Ma facciamo un passo indietro.

Cos'accadde lo scorso settembre

Lo scorso settembre, Antonella Fiordelisi lanciò una capsule di abbigliamento in collaborazione con un noto brand di moda. Lo speaker radiofonico, all’epoca dei fatti, mise un like ad un articolo del Corriere della Sera che in sostanza screditava il brand in questione. “Lavoratori schiavi, tessuti tossici e inquinamento”, si leggeva nel titolo del noto quotidiano, e secondo gli utenti la mossa di Edoardo fu tutt’altro che casuale perché aveva l’obiettivo di screditare in qualche modo la sua ex fidanzata. “Forse l’ho messo perché qualcuno ne venga a conoscenza e si informi ed eviti figuracce perché ci tengo? Ma no, guardate sempre il marcio”, era stata la giustificazione di Donnamaria.

Edoardo Donnamaria, la mossa social che fa infuriare i fan

E adesso torniamo alla stretta attualità. Nelle ultime ore, Micol Incorvaia ha pubblicato su Instagram un post che sponsorizza proprio lo stesso brand con cui collabora Antonella Fiordelisi. La mossa social di Edoardo, ovviamente, non è passata inosservata, con i fan dell’ex vippona, attualmente impegnata a Pechino Express, che si sono scagliati contro il volto di Forum: “Il problema non è il like messo a Micol, ma quello messo contro SHEIN in un momento lavorativo importantissimo per la sua ex… di una cattiveria inaudita!”, ha commentato un utente. Il like di Donnamaria a Micol, secondo i fan dell'influencer campana, rafforzerebbe la tesi che Edoardo aveva come obiettivo proprio quello di screditare il lavoro di Antonella. Voi da che parte state?