Perla Vatiero è pronta ad entrare nella Casa del Grande Fratello (appena si negativizzerà dal Covid), e il suo ingresso di certo manderà nel pallone Mirko Brunetti.

L’ex volto di Temptation Island, su Chi, ha fatto una dichiarazione inaspettata, e ha detto che la sua storia con Mirko “non è finita”, e che lei non ha mai smesso di amare il suo ex fidanzato. Nell’intervista rilasciata al settimanale di Alfonso Signorini non è mancato nemmeno un attacco a Greta Rossetti, che la Vatiero ha definito “incommentabile”.

“Io non penso che Greta mi abbia portato via Mirko, però è certo che, se non ci fosse stata lei, sarebbe tornato a casa con me. Non abbiamo mai avuto problemi di tradimenti, non siamo una coppia finita, i nostri problemi erano risolvibili. Ma, di certo, io l’ho amato più di quanto lui abbia amato me, perché io ho amato lui e basta mentre lui amava me e la mia famiglia, che gli d° ha dato quel calore che gli mancava. Il problema è che ultimamente, per varie confusioni mie mentali, avevo degli alti e bassi. A volte rifiutavo il contatto fisico, ma aver chiuso così è stato uno choc, è una cosa che non ho superato perché ero convinta che mi amasse e non pensavo che un problema lo avrebbe portato da un’altra persona. Lui è uno che si lascia condizionare tanto dagli altri. Vuole piacere a tutti e non scontentare nessuno.

Perla attacca Greta: "E' incommentabile"

“Una dichiarazione su lei? Greta è incommentabile, è il nulla, è una passante, è palese che lei stia con Mirko per tutto quello che c’è intorno.

La cosa migliore per lui? Restare solo. Non lo odio, anche se ho avuto momenti di rabbia. Lo vedo nel pallone, ha bisogno di qualcuno che lo svegli e quella persona sono sempre stata io. Sicuramente ho provato tanto amore per lui, amo la persona che era, non ho mai smesso di amare quella persona. E non ho mai provato amore per un altro, al massimo attrazione fisica. Sono uscita con Igor, il single di Temptation Island, perché ho provato a convincermi di poter andare avanti, ma ho capito che l’emozione che provavo non era amore”.