Beatrice Luzzi è senza dubbio la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello. L’attrice è la preferita del pubblico, e sui social tutti fanno il tifo per lei. Nelle scorse ore, la gieffina ha festeggiato il suo 53esimo compleanno con una festa a tema “Bollywood” e, durante il brindisi con i suoi coinquilini, ha espresso un desiderio che ha sorpreso tutti.

Beatrice Luzzi ha compiuto 53 anni ma lei continua scherzosamente a ribadire che “sono solo 35, in realtà”. Dopo la puntata di lunedì, in casa, è stata organizzata una festa per l'attrice che, insieme ai suoi compagni di viaggio, si è scatenata a tempo di musica e si è lasciata andare a qualche battuta in più del solito. La gieffina si è proprio divertita, mentre, un concorrente che è parso molto pensieroso è sicuramente stato Giuseppe Garibaldi. Il bidello calabrese (che ha chiuso la storia con l'attrice), infatti, si è un po' isolato dal gruppo durante la serata ma c'era quando Beatrice ha espresso il suo desiderio: “Mi auguro che i miei 35 anni possano rivelarsi veramente sorprendenti, soprattutto da un punto di vista finanziario”. Qualcuno è rimasto un po' sorpreso perché pensava che l'attrice volesse qualcosa in più dal punto di vista sentimentale.

Intanto, i figli di Beatrice, Elia e Valentino, in occasione del compleanno della loro mamma, si sono posizionati all’esterno della Casa di Cinecittà, e con tanto di megafono hanno richiamato l’attenzione di Beatrice. Per festeggiare la Luzzi, la sua famiglia ha anche organizzato uno spettacolo di fuochi pirotecnici. La gieffina si è commossa: “Mi mancate tanto”.