L’ingresso di Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello ha già mescolato le carte in tavola.

Angelica Baraldi, per non lasciare sola la nuova concorrente, si propone come “compagna di letto”, ma ciò comporta uno spostamento di Beatrice Luzzi la quale, pur sentendosi obbligata ad accettare, non prende bene la richiesta. Non può che dire sì, ma trova comunque che sia una pretesa un po' cattiva. Per lei è un problema dover trovare una nuova sistemazione, ma si adeguerà.

Successivamente, Perla e Angelica provano a trovare una soluzione. Beatrice, non volendo tornare indietro sui suoi passi, ribadisce che si metterà a dormire con Grecia Colmenares. Ci tiene però a far notare che lei, se fosse stata una nuova arrivata, non lo avrebbe mai chiesto, mentre, se fosse stata nei panni di Angelica, per delicatezza non avrebbe fatto spostare una persona con cui si trova bene a dormire. Alla fine, Ciro Petrone trova una soluzione: Angelica e Perla andranno nel letto di Jill Cooper e Beatrice rimarrà da sola nel suo. Angelica inizialmente è reticente, crede infatti che quel materasso porti sfortuna, ma alla fine si arrende al compromesso.

Questa mattina, chiacchierando in giardino con Fiordaliso, Massimiliano Varrese ha ipotizzato che la scelta di Angelica di dormire con Perla sia frutto di una strategia da parte della Baraldi. “Dorme con Perla perché fa comodo, io la penso così. Ormai pensano tutti a come si gioca. Questo è quello che penso”.