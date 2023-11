Sta per iniziare una faida tra Perla Vatiero e Anita Olivieri? A giudicare dalle parole di quest’ultima si direbbe di sì.

L’ingresso dell’ex fidanzata di Mirko Brunetti nella Casa del Grande Fratello, avvenuto durante la puntata del 16 novembre, ha già minato alcuni equilibri interni al loft di Cinecittà. Ne sa qualcosa lo stesso 26enne rietino, che nelle ultime ore ha confessato ad Angelica Baraldi di nutrire alcuni dubbi circa la sua storia con Greta Rossetti.

Anita, invece, non pare aver apprezzato particolarmente l’arrivo di Perla. La bionda manager romana, infatti, ha detto che la nuova inquilina avrebbe parlato male di lei: “Ha parlato male di me e di Rosy con Mirko. E lui ha risposto: ‘Guarda che si sono allontanate per rispetto, non perché gli piaccio io’, che è quello che gli abbiamo detto noi. Appena la becco glielo dico: sei appena entrata, non iniziare a parlare male subito. Questa neanche è arrivata e già inizia così, partiamo bene”. Anche Rosy ha rincarato la dose: “Io ho sentito che diceva che io cucino tutto il giorno, che sono paranoica”.

Ma a rassicurare Anita è stata Angelica, svelando che Mirko aveva esposto la propria preoccupazione riguardo ai cambiamenti nei rapporti con l'ingresso di Perla. La Olivieri si è così tranquillizzata, poiché temeva giudizi, specialmente da parte di Perla, riguardo al suo legame amichevole con l'imprenditore. L'ingresso dell'ultima arrivata sembra aver influenzato gli equilibri nella Casa.