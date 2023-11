L’ingresso di Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello sembra aver già portato degli stravolgimenti. Ne sa qualcosa Mirko Brunetti, che da quando la sua ex fidanzata ha varcato la porta rossa è andato in confusione, tanto da nutrire dei dubbi sulla sua storia d’amore con Greta Rossetti.

Tuttavia, l’ingresso di Perla ha attirato l'attenzione anche degli altri coinquilini. E proprio nelle ultime ore, in un momento di giochi, l’ex volto di Temptation Island ha scherzato un po' con Vittorio Menozzi, e ha fatto qualche battutina con l'intento, secondo alcuni fan, di provocare una reazione (di gelosia?) da parte Mirko. Una scena simpatica che non è passata inosservata ai fan.

Massimiliano Varrese ha parlato con il modello, poiché quest'ultimo è timoroso di scatenare i chiacchiericci per un qualcosa di totalmente infondato. L’attore ha consigliato a Vittorio di non doversi giustificare con nessuno dei coinquilini: “Il problema è degli altri. Non ti devi giustificare Vitto con la gente, basta. Il problema è degli altri che pensano male. Qui sono tutti moralisti e buonisti. Io invece ad esempio faccio quello che mi pare qui dentro. Se gli altri pensano male è un loro problema non il mio”.

Vittorio ha spiegato di non avere nessun interesse che vada oltre l'amicizia nei confronti della Vatiero.