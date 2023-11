Nel corso della sua avventura a Temptation Island, Perla Vatiero si lamentava del fatto che Mirko Brunetti fosse diventato apatico e noiosi. Ieri, nella Casa del Grande Fratello, i due hanno avuto un chiarimento e hanno parlato delle dichiarazioni fatte da lei nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

“Ok, posso aver sbagliato nell’esprimermi. Però voglio chiarirmi. Io non ho detto che sei sempre stato apatico. Altrimenti sarei stata con te cinque anni? Però lo sei diventato negli ultimi mesi. Questo volevo dire, non che sei sempre stato noioso. Anzi, non l’ho mai inteso in quella maniera. Mi fa piacere allora che ci sia stato questo chiarimento”. Mirko ha apprezzato: “Ah ecco, allora così va bene, perché io non sono apatico”.

Le parole di Perla Vatiero a Temptation Island

“Per me è noioso, lui è un ragazzo moscio. Alcune volte non lo capisco proprio e mi fa cadere le p***e a terra. Io mi scoccio e questa storia mi ha stufato un po’, perché io sono una dinamica e che ama sempre fare qualcosa. Se io mi annoio capisco che le cose non vanno come dovrebbero. Ed è anche per questo che siamo qui. E poi io sono anche una ragazza passionale e anche in quello… Come va il nostro privato da quel punto di vista? Non bene, ultimamente poi passano anche settimane. Lui è così e a me crolla proprio tutto. Pure in quelle situazioni dove siamo io e lui in camera lui è così. Poi succede, finisce e ha subito il telefono in mano. Io vorrei più passione, più iniziativa anche in quei contesti. Come mai è così? Di base perché è un ragazzo apatico e anche pigro. Poi lui non lo ammette e dice che non è vero, ma è così. Se affrontiamo il problema lui incolpa altre cose e non si prende le responsabilità.

Poi io faccio le mie riflessioni. Ad esempio sono qui da più di una settimana e non mi manca come pensavo. Perché pensavo mi sarebbe mancato di più e che non ce l’avrei fatta. Invece sto bene e non ho le crisi. Anzi, dormo meglio qui con voi che a casa con lui”.