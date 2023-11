Nella Casa del Grande Fratello si è verificato un inaspettato avvicinamento tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi. L’attrice e il modello hanno trascorso insieme gran parte della serata di sabato, durante la quale ogni concorrente ha dovuto vestire i panni di un altro inquilino.

Archiviata definitivamente la storia con Giuseppe Garibaldi, Beatrice ha confidato ad alcuni coinquilini che il bidello calabrese non la saluta più, ma ha anche aggiunto che ormai non le importa più nulla di lui. Secondo Fiordaliso, Garibaldi si sarebbe avvicinata alla Luzzi solo perché aveva paura di essere eliminato: “Ha giocato con Bea per non uscire”, ha detto la cantante.

Ad ogni modo, l’avvicinamento tra Beatrice e Vittorio potrebbe aprire nuovi scenari. I due sono molto complici, e se all’inizio tutto lasciava pensare esclusivamente ad un rapporto di amicizia, la loro sintonia ha fatto insospettire e non poco i telespettatori. Sul web, in particolare, gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare che l’attrice sembra piuttosto presa dal modello, con quest’ultimo che di certo non disdegna le attenzioni della coinquilina. I due gieffini hanno poi passato la notte insieme a chiacchierare in giardino.

Tuttavia, dopo la delusione scaturita dal comportamento di Giuseppe, Beatrice sarà più prudente e guardinga. Menozzi, però, pare abbia intenzione di approfondire la sua conoscenza con la Luzzi. Cos’accadrà nelle prossime settimane? Ci sarà spazio per una nuova e sorprendente ship? Staremo a vedere.