Sono passati solo pochi giorni dall’ingresso di Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello, ma sono bastati per far sbilanciare Greta Rossetti e farle mettere un like contro Mirko Brunetti.

I due fidanzati si sono lasciati bene, tra baci e abbracci, eppure l’arrivo della ragazza campana ha modificato il pensiero di Greta nei confronti di Mirko. Così, su TikTok, l’ex tentatrice ha piazzato un like ad un video contro Brunetti in cui viene espressamente accusato di “fare il piacione con chiunque abbia un buco da pen*trare”.

“La verità è che avete perso sia se siete Perla sia se siete Greta. Perché la guerra la vincete se quelli come Mirko li mandate a ca**re. Non se fate a gara per conquistare uno che si innamora ogni due settimane e invece di risolvere i problemi di coppia si fa un tatuaggio con una che conosce da dieci giorni. Uno che va al GF a fare il piacione con chiunque abbia un buco da p*netrare”. A questo punto, resta da capire se nella puntata di questa sera questa mossa social di Greta verrà portata all’attenzione di Mirko.

Come ha reagito Greta all’ingresso di Perla

“Io sto bene a casa mia. Lì dentro uscirebbe la parte arrogante del mio carattere che preferirei non far vedere. Quindi ahimè resterò una telespettatrice che è meglio, fidatevi. Vi amo, ma lasciamo l’ingresso ad altre”.