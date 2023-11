Proseguono nella Casa del Grande Fratello le scintille tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Il bidello calabrese crede che l’attrice si stia prendendo gioco di Vittorio Menozzi: “Lui è il suo complice, lo manipola”. Durante la puntata di ieri, lunedì 20 novembre, nella discussione è intervenuta anche Cesara Buonamici. Le parole dell’opinionista hanno fatto storcere il naso a Beatrice: “Lei mi gioca contro da sempre”.

Beatrice Luzzi riguardo l'atteggiamento di Giuseppe Garibaldi, inquilino con il quale non ha più rapporti, ha commentato: "Io sono abbastanza terrorizzata. Mi sono resa conto che è capace di tutto. Io, vista la cattiveria di tante situazioni, avendo perdonato di tutto, avendo visto il video, mi rendo conto che ho una persona di cui devo temere". A quel punto è intervenuta la Buonamici: "Cosa ha trasformato il mite Giuseppe in un inquilino così sicuro, sfacciato?". E allora che la Luzzi ha aggiunto: "Io temo che lui non sia stato mai mite, ha preso le misure e mi ha manipolata lui".

Secondo Giuseppe, l'attrice non sopporterebbe il fatto che sia stato lui a mettere un punto alla parola fine. Terminato il confronto, Beatrice Luzzi è poi ritornata sulle parole di Cesara Buonamici che ha spesso difeso Garibaldi. Al momento delle nomination, la concorrente dal confessionale ha dichiarato: "Visto che Cesara mi gioca contro da sempre. Ma ti stimo comunque tantissimo. Faccio una nomination superficiale, nomino Angelica".