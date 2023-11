Il figlio di Beatrice Luzzi è intervenuto nuovamente sui social al termine della puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 20 novembre. Circa un mese fa, dopo un’uscita infelice di Anita Olivieri sulla madre, Valentino Cisilin aveva dichiarato: “Mia madre è la migliore e lo dimostra. Quello che ho sentito è davvero una follia”. La scorsa settimana, il ragazzo è anche andato fuori dalla casa ad urlare in occasione del compleanno di Beatrice: “Mamma devi resistere, vai avanti e resisti”.

Ieri sera, dopo aver visto gli atteggiamenti di Giuseppe Garibaldi (e non solo) nei confronti di sua mamma, Valentino ha pubblicato una storia su Instagram: “Sono sgradevolmente sorpreso da quello che sta succedendo all’interno nella casa del Grande Fratello. Mamma non mollare perché sei più forte di queste persone”.

Beatrice Luzzi contro Giuseppe Garibaldi

Dopo il confronto con Giuseppe, durante la pubblicità, la Luzzi è sbottata contro il bidello calabrese: “Tu hai detto delle falsità. Sei una persona cattiva e non devi mai più parlare di me e di quello che faccio. Hai detto a tutti che manipolo Vittorio e che dico agli altri chi votare. Invece stasera hanno mostrato le prove che io ho solo chiesto a Vitto come mai non ti aveva votato. La mia era una domanda ad un amico, perché so che lui vota in base a quello che vede e in quell’occasione erano uscite delle cose tue spiacevoli. Al massimo sei tu che manipoli e l’hai fatto andando in giro dagli altri a raccontare falsità. Basta non voglio nemmeno sentirti smettiamola proprio di parlarci che è meglio. Non sopporto nemmeno la sua tonalità della voce, così sgraziata. Non devo più parlare di te? Ma io non ne parlo, basta così, comincia tu a non nominarmi”.