Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 20 novembre, si è parlato nuovamente del triangolo formato da Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti.

Da alcuni giorni è infatti iniziata la convivenza per i due ex fidanzati, che si sono mostrati complici e sereni. Mirko ha spiegato che questo è dovuto al fatto di aver convissuto per diversi anni. Anche Perla ha condiviso le parole del suo ex, ma allo stesso tempo ha sottolineato il fatto di non essere più innamorata di lui a causa di ciò che è successo negli ultimi mesi.

Per quanto riguarda Greta, invece, Alfonso Signorini ha informato Brunetti che l’ex tentatrice ha piazzato un like ad un tweet contro il fidanzato, in cui veniva accusato di fare il piacione. In seguito, la Rossetti ha risposto al conduttore tramite le sue stories su Instagram, rivolgendogli un saluto in apertura di puntata.

Successivamente, Greta ha messo un altro like piuttosto eloquente ad un tweet contro Perla: “Greta, che da fuori fa più dinamiche di Perla che oltre a sollevare due pesi, farsi fare la colazione da Garibaldi e mettersi il pigiama, altro non fa. Comodina”. Oltre ad aver piazzato il like, l’ex tentatrice ha anche commentato con tre faccine che ridono.