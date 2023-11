Inutile negarlo: il triangolo che vede coinvolti Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti rappresenta la dinamica più interessante e “succulenta” di questa edizione del Grande Fratello.

Mirko e Perla hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, ma hanno concluso il viaggio nei sentimenti da ex coppia ed hanno iniziato entrambi nuove relazioni. Lui con l’ex tentatrice Greta Rossetti, e lei con il single Igor Zeetti.

La relazione tra Perla e Igor è però giunta al capolinea, mentre Mirko e Greta, tra alti e bassi, continuano ad essere una coppia. L’ingresso della Vatiero nella Casa di Cinecittà ha però di fatto riacceso i riflettori su un possibile ritorno di fiamma tra il 26enne rietino e la giovane campana. Alessia Bottiglia, che ha partecipato all’ultima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, si è detta certa del fatto che Mirko e Perla torneranno insieme: “Secondo me tornano insieme. Se non tornano insieme loro, si amano da morire, si guardano con degli occhi… Pure un cieco lo capirebbe. Sono fatti per stare insieme”.