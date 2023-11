Alfonso Signorini ha tracciato un bilancio di questi primi due mesi di Grande Fratello. Lo ha fatto rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi & Canzoni.

“Sono molto contento e non era scontato che riuscisse ad avere questi ascolti, visto che era partito con problemi e critiche, con un cast fatto in prevalenza da persone comuni che incuriosiscono meno il pubblico”.

E nonostante i nip siano state fortemente volute all’interno del cast, il pubblico le ha completamente rigettate. Di otto concorrenti eliminati col televoto ben sei sono “persone comuni”. Il “macellaio che non ha i social e non ha mai visto il Grande Fratello” ieri sera in un televoto a sei ha preso solo il 5% delle preferenze arrivando ultimo. Giselda Torresan, “la montanara che non conosceva le cialde del caffè” è già fuori da due settimane.

“Quest’anno c’è una maggiore educazione – ha proseguito Signorini -. Tutte le persone dentro la Casa sanno quali sono i limiti da rispettare, sono mature, anche se giovani e senza esperienze in tv. Non sono schiavi dei social e portano in scena storie di vita in cui ognuno si rispecchia”.

Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli

“Sono bravissime. Cesara è molto intelligente ed empatica, dà una lettura del programma sempre rassicurante, è costruttiva, non troppo critica e questo tranquillizza lo spettatore. Rebecca vive questa esperienza con tanta voglia di imparare, essendo al debutto in tv, con le sue insicurezze e il suo entusiasmo. Migliora in fretta, avrà un bel futuro”.