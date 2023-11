Anche durante la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 20 novembre è stato dedicato un blocco al triangolo formato da Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti.

Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha informato Mirko Brunetti che Greta Rossetti ha piazzato un like ad un post contro di lui. Il 26enne rietino ha deciso di trincerarsi dietro ad un silenzio stampa, ma durante una pausa pubblicitaria si è sfogato con Ciro Petrone: “Che faccio ora? Non cambio nulla perché ho portato rispetto a tutti. Mi devo far condizionare da lei fuori (Greta)? Ste ragazzinate da bambina da 15 anni. Non l’ho fatto fino adesso non lo farò mai. Questo è bene che sia chiaro”.

Durante una pausa pubblicitaria, Mirko ha pronunciato alcune frasi che lascerebbero pochi dubbi sulle sue intenzioni: “Non so se dire addio a… (Greta, ndr) dopo in confessionale. Mi mandasse a ca**re, io non supplico nessuno”. Parole che sono arrivate anche a Greta, la quale ha scritto un laconico “Attendo”.

I dubbi di Mirko sulla relazione con Greta

Poi, prima che venisse interrotta la diretta su Mediaset Extra, Mirko si è sfogato palesando i suoi dubbi circa la storia con Greta: “Non è quello che voglio nel mio rapporto. Perché non voglio limitarmi se non faccio nulla di sbagliato o con malizia. Ci si limita quando c’è un errore o un’esagerazione. E non è questo il caso perché siamo tutti innocenti e tranquilli.

Io non vedo e non sento malizia. Tra me e Angelica c’è affinità e finisce lì. Senza andare a fare ‘se, forse, allora, magari loro due’. Io il rapporto che voglio creare fuori, che può essere con Greta, o con chiunque essa sia, è un rapporto di fiducia e leggerezza. Perché so cosa significa creare un rapporto tossico, perché lo sappiamo che non fanno bene. Fuori ho una persona che rispetto alle amicizie ha un determinato modo di approcciare e di fare. Quindi non mi posso mai immaginare. Se io ho dei dubbi è per questo! I dubbi mi vengono anche per lei sue reazioni, perché magari si innervosisce per un mio atteggiamento innocente”.