Il repulisti messo in atto da Pier Silvio Berlusconi al Grande Fratello, aveva causato l’uscita di scena di Giulia Salemi, scelta un anno prima da Alfonso Signorini come portavoce del sentiment social.

Durante il Gf Vip 7, l’influencer italo-iraniana è stata particolarmente apprezzata sia dal pubblico che dal popolo del web, tanto che si ipotizzava di una sua possibile “promozione” come opinionista. Persino Sonia Bruganelli, con la quale all’inizio i rapporti non erano esattamente idilliaci, aveva caldeggiato la candidatura dell’ex vippona insieme a quella di Solel Sorge: “Questa volta lascio davvero, sono tornata quest’anno, ma non riaccadrà. Poi penso che sia giusto lasciare spazio anche ai giovani. Dei nomi? Penso anche a delle ragazze uscite da questo reality. Spero che possano dare questa bella opportunità a Giulia Salemi o Soleil Sorge. Credo che sarebbe un ruolo giusto, perché potrebbero mettersi in gioco, ma evitando la responsabilità che ha il conduttore”.

Ma alla fine non è andata così. Adesso, a commentare ciò che accade sui social c’è Rebecca Staffelli. Ma alla Salemi è dispiaciuto non aver proseguito nella sua esperienza al Grande Fratello? A rispondere a questa domanda ci ha pensato lei stessa sulle pagine del settimanale Chi.

Addio al Grande Fratello, parla Giulia Salemi

“Devo dire che mi è dispiaciuto molto, e lo dico qui per la prima volta. Era un contesto che mi piaceva, dove mi sentivo a mio agio. Alfonso Signorini, che ringrazierò sempre, mi ha fatto crescere, dandomi sempre il giusto spazio. Era l’inizio di qualcosa di bello che quest’anno avremmo potuto far crescere ancora, ma capisco e rispetto le scelte dell’editore, che ha voluto dare un taglio netto col passato. Ci siamo presi tempo per dedicarci ad altri progetti, come Ex on the Beach Italia e altre cose sulle quali stiamo lavorando. Quindi siamo concentrati su queste nuove avventure”.