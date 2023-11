Nelle ultime ore, sia gli inquilini della Casa del Grande Fratello che il pubblico non hanno potuto fare a meno di notare la vicinanza tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi.

Ieri sera, Fiordaliso decide di parlarne con l’attrice e le chiede: “Cos’è Vittorio per te?”, cercando di capire di più sul rapporto instaurato tra Beatrice e il modello. La Luzzi di avere una complicità speciale con il coinquilino: “Vittorio è tante cose per me. Un punto di riferimento affettivo, una persona con cui riesco a fare discorsi scientifici e filosofici. È come un figlio per me", spiega l'attrice giustificando lo stretto legame e la sintonia nata tra loro.

Fiordaliso riconosce che da parte di Beatrice ci sia solo un semplice legame affettivo e nulla di più, ma sostiene, invece, che da parte del ragazzo ci sia un trasporto diverso, che va oltre la complicità intellettuale. “Non credo siano utili le definizioni dei rapporti. Qui le persone rappresentano tante cose”, ribatte Beatrice escludendo le supposizioni fatte dall'inquilina. L'attrice, infatti, sostiene che l'ingegnere sia un po' incompreso e che spesso le sue azioni, parole e gesti vengono fraintesi.

Le due inquiline continuano a confrontarsi su Vittorio, e Beatrice puntualizza ancora una volta la sua posizione: “Vittorio mi piace sia da un punto di vista intellettivo che affettivo”.