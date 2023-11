E’ di questa mattina la notizia della nuova (ed ennesima) rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Ad annunciarla, attraverso una storia su Instagram, è stato l’imprenditore veneto: “Tra me e Oriana è finita. Non è innamorata di me, non sono l’amore della sua vita come ha detto pochi giorni fa, e non vuole stare con me, ma vuole chiudere questa relazione.

Faccio io questo comunicato perché lei dice che non vuole sporcare il suo profilo parlando di questo. Lo faccio nella speranza perlomeno di essere lasciato in pace d’ora in poi e livero di andare avanti con la mia vita senza dover essere perseguitato, offeso e diffamato. Grazie”.

Sabato sera, c’è stata la reunion di Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro, e moltissimi fan degli Oriele hanno chiesto all’influencer campana, reduce dall’esperienza a Pechino Express, se l’ex tronista di Uomini e Donne fosse innamorato di Oriana. L’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, sul suo canale broadcast, ha risposto: “Non vi fate venire le mosse a terra, Daniele è super innamorato ed è sempre stato con amici. Stop”.

Manco a dirlo, a distanza di circa 24 ore, il veneto ha annunciato la fine della relazione con la modella di origini venezuelane.