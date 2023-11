La coppia formata da Elena Di Brino e Maurizio Laudicino, nata a Uomini e Donne, è stata oggetto di critiche e sospetti da parte di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Un atteggiamento che l’ha spinta a scegliere di lasciare la trasmissione, seguita dal suo cavaliere. A distanza di qualche settimana dall’uscita polemica e definitiva, la ex dama ha rilasciato un’intervista a Tag24 per raccontare la sua esperienza televisiva, usando parole non proprio lusinghiere.

Elena Di Brino sostiene di aver trovato un ambiente ostile in trasmissione: "Il percorso non è andato come avrei voluto, nel senso che io speravo di trovare un ambiente più ludico, più leggero, più allegro in cui magari venisse fuori anche l’ironia che mi caratterizza […] Ho trovato un clima molto ostile probabilmente perché non mi sono allineata a determinati modi di pensare". Poi, senza mezzi termini, accusa l’ambiente che si è trovata a frequentare per qualche settimana di "malafede di fondo", e aggiunge: "Lì c’è l’apoteosi delle basse emozioni. Io credo che per una persona che voglia evolversi, insomma, non va bene quel posto. Questa cosa secondo me strideva, e non avevo altra scelta che andarmene". Secondo la ex dama infatti, le critiche contro di lei si sarebbero scatenate nel momento in cui ha dato ragione a Maurizio, già al centro di precedenti polemiche prima del suo arrivo e relativa alla sua frequentazione con Gemma Galgani.

Elena Di Brino: "A Uomini e Donne figli e figliastri"

Quando è iniziata la frequentazione di Elena con Maurizio, la cosa è diventata subito oggetto di sospetti, soprattutto da parte degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, con quella che la Di Brino definisce "la malafede, l’accusa che fossimo d’accordo ecco". Insomma, un attacco frontale che non risparmia neanche Ida Platano. L’intervistatore chiede all'ex dama un’opinione sulla polemica relativa al fatto che, entrando in trasmissione, si firmi un contratto che non permette pubblicità e sponsorizzazioni sui social, mentre Ida è accusata di farne, e la bancaria approfitta della risposta per lanciare un’altra frecciatina polemica: "L’ho sempre detto, ci sono figli e figliastri, ma è così palese". Nel frattempo, racconta anche che con Laudicino, che nel frattempo ha rilasciato un’intervista in cui dice di essere stato letteralmente bullizzato sia da solo che in coppia con Elena all’interno del programma, continua la frequentazione, soprattutto nei weekend, quando riescono a liberarsi dagli impegni lavorativi e familiari.