Il documentario Unica, in cui Ilary Blasi racconta la sua verità in merito alla fine del matrimonio con Francesco Totti, è finito rapidamente al primo posto tra “i più visti” di Netflix.

Corona: "Totti tradiva Ilary e Ilary tradiva Totti"

Nelle ultime ore, anche Fabrizio Corona, in un video su Instagram, è intervenuto sulla questione svelando nuovi retroscena: “In questi vent’anni di relazione, di matrimonio, di figli, ci sono varie cose certe che non vengono riassunte in questa storia, che dice in parte il falso – spiega l’ex re dei paparazzi -. Totti amava da morire Ilary e credo che la ami tutt’ora ma l’ha sempre tradita, sempre. Ilary, a poco a poco, si è innamorata di Totti ed è diventata famosa e ha cominciato a lavorare grazie a Francesco Totti, a cui deve tutto. Dovendogli tutto, lo ha sempre perdonato e ha sempre fatto finta di non vedere.



La seconda cosa certa è che Ilary ha cominciato a tradire Totti. Il caffè non è solo un caffè e prima del ragazzo del caffè, ce ne sono stati altri che vi racconteremo. Qual è stato il vero problema? Che Totti, avendo una concezione patriarcale della relazione, una volta scoperto il tradimento di Ilary, non è riuscito più ad accettarlo e a poco a poco ha consacrato quella relazione che era già da prima iniziata con Noemi Bocchi nell’agosto del 2021. A poco a poco ha deciso di sostituire la vecchia famiglia con la nuova famiglia. Ilary ormai indipendente, che i sensi di colpa non li ha mai avuti veramente, è rimasta a guardare la fine del matrimonio studiandosi le carte per vendicarsi e per cominciare la sua battaglia mediatica”.