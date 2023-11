In un’intervista a Repubblica, Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip, quando ha vestito i panni di opinionista durante la quarta e la quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Ho fatto l’opinionista per due anni, c’era la pandemia, avevo poco da fare. Mi chiamò Signorini, ma io non ho mai visto un minuto del GF in vita mia. C’era chi lo seguiva per me, un grande autore tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca*are”.

Non si è fatta attendere la reazione di Tommaso Zorzi, ex vippone nonché vincitore della quinta edizione del GF Vip: “A me da concorrente aveva fatto ca*are come opinionista”.