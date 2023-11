In un’intervista rilasciata alcune settimane fa, Heather Parisi ha parlato della sua avventura ad Amici di Maria De Filippi. La ballerina ha detto che quello non era il contesto adatto a lei, ed ha tirato in ballo persino un copione: “Non sapevo che nei talent bisognava recitare un copione. Però io sono capace di recitare solo me stessa. Quindi ero fuori contesto, non sapevo seguire quel copione”.

Alle dichiarazioni di Heather è seguito un comunicato di Mediaset a tutela del talent show: “Abbiamo mandato ai nostri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un’intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma Amici di Maria”.

A smentire la versione di Heather Parisi è arrivata la dichiarazione di un’altra ex giurata del programma di Maria De Filippi. Simona Ventura a Vanity Fair Stories ha dato i voti alle sue colleghe, e quando è arrivato il momento di Heather ha precisato che ad Amici non c'era nessuno copione, e che le darebbe una palettata in testa: “Poi lei dice delle cose… ha detto di Amici che era tutto preimpostato. Ti giuro c’ero anche io e vedevo tutto. Assolutamente no. Ero una giurata accanto a lei e non c’è nulla di artefatto. Heather Parisi? Anche no grazie. Nulla, nemmeno una paletta, semmai una palettata in testa”.