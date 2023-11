Il 24 novembre Hande Erçel ha compiuto trent’anni. La diva turca, nota al pubblico italiano per il ruolo di Eda Yildiz nella serie tv turca Love is in the air, ha condiviso su Instagram alcuni momenti del suo party di compleanno.

Il tema della festa è Il Grande Gatsby: l'attrice rievoca i ruggenti anni Venti con i suoi look bianchi e una grande torta d'argento. Durante la serata, Hande Erçel sceglie di indossare un corpetto bianco abbinato a una gonna di piume.

L'attrice è legata ad Hakan Sabanci, membro del consiglio di amministrazione di Densa Holding, un'importante società di import-export di proprietà della famiglia Sabanci. La storia d'amore tra Hande e Hakan è sbocciata dopo la fine della sua relazione con il collega Kerem Bürsin, con cui ha condiviso lo schermo in Love is in the air.