Nelle ultime ore si è verificata l’ennesima rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli.

Nuova rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Il primo ad annunciarla, attraverso una storia su Instagram, è stato l’imprenditore veneto, il quale ha detto che la modella venezuelana non lo ama: “Tra me e Oriana è finita. Non è innamorata di me, non sono l’amore della sua vita come ha detto pochi giorni fa, e non vuole stare con me, ma vuole chiudere questa relazione.

Faccio io questo comunicato perché lei dice che non vuole sporcare il suo profilo parlando di questo. Lo faccio nella speranza perlomeno di essere lasciato in pace d’ora in poi e livero di andare avanti con la mia vita senza dover essere perseguitato, offeso e diffamato. Grazie”.

Poco dopo, la finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip, attraverso il suo canale broadcast ha annunciato a sua volta la fine della relazione: “E’ finita, ragazzi. Non sono una che dà spiegazioni a nessuno, ma parlo per tutti e due. Ci sono tanti motivi, ma nessuno è per mancanza di sentimento/amore. Quello c’è e pure tanto, ma purtroppo non è tutto come uno vorrebbe. Quindi chiedo o chiediamo solo rispetto. Grazie sempre”.

Intanto, Daniele ha pubblicato una nuova storia, poi rimossa, in cui dice ai suoi fan di “prepararsi al cinema”: “Adesso sono davvero incaz*ato. Preparatevi al cinema perché ora ne ho il ca**o pieno di tutto e di tutti. E come vi ho dimostrato più volte, io non ho niente da perdere”.