Nella Casa del Grande Fratello, l’avvicinamento tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi non è passato inosservato né agli inquilini né ai telespettatori. Fiordaliso e il modello si mettono in disparte in veranda e la cantante sente la necessità di togliersi un dubbio: al gieffino piace l’attrice?

Nelle ultime settimane, Beatrice e Vittorio si sono avvicinati molto, in un modo o nell'altro passano molto tempo insieme e la cantante ha notato qualcosa di ambiguo. È una sua impressione o c'è un fondo di verità nelle sue sensazioni? Menozzi ammette di nutrire interesse anche per le donne più grandi e non smentisce di avere una fascinazione per Beatrice. Non una cotta, né un interesse romantico, la reputa certamente una bellissima donna, ma - sebbene lo dica tra le risate - non c'è altro. Fiordaliso ne dubita ed esorta il ragazzo a essere prudente: "Non fare passi falsi".

Vittorio spiega che quella con Beatrice è un’intesa pura: "Mi ha visto per quello che sono". Non solo, racconta che sin dall'inizio di questa esperienza, l'attrice è sempre stata generosa spingendolo a mostrare sé stesso, essere più libero, non precludersi niente. La cantante ammette i suoli limiti e afferma: "Lei è più aperta di me, è più avanti di me, è giusto che veda cose che io non vedo". Tuttavia, la concorrente tiene a proteggere la sua amica e a evitare che si creino nuovi disastri in Casa.