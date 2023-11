La vicinanza e la sintonia tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi inizia a indispettire sempre di più gli inquilini della Casa del Grande Fratello, e in particolar modo Fiordaliso. Notando una certa complicità tra i due, infatti, nel corso del pomeriggio la cantante non ha potuto fare a meno di porsi alcune domande e, incuriosita, ha deciso di parlarne anche con Giuseppe Garibaldi per scoprire il suo punto di vista. "Come li vedi quei due? Secondo te ci sta provando Vittorio? Gli piace Bea?”.

“Non lo so”, ribatte il bidello calabrese, rimanendo un po' sulle sue. Giuseppe, però, dice di aver notato un notevole cambiamento da parte di Vittorio e spiega che, proprio per questo motivo, non riesce più a comprenderlo: "Ultimamente ha tolto un po' di carattere”.

Al contrario del concorrente, Fiordaliso invece sembra avere le idee ben chiare: secondo la cantante, il modello è realmente attratto dall'attrice, ma è certa del fatto che a lei, invece, lui non interessi. “Secondo me, a lui un po' piace Bea. A lei no. Lei ha in testa solo un primitivo”, dice, consapevole del fatto che sia attratta solo Giuseppe. Pronta a ribadire il suo punto di vista, infine, aggiunge: “Bea lo vede come un figlio, ma lui non lo ha capito. Glielo dobbiamo dire”.

Ad intervenire nella conversazione è anche Rosy Chin. D'accordo con Fiordaliso, anche la chef ammette di aver notato una certa sintonia tra i due, ma pensa che Vittorio si sia avvicinato maggiormente a Beatrice e a Sara Ricci in quanto attratto proprio dalle donne più mature: "Lui trova conforto tra Beatrice e Sara. Gli piace la compagnia delle donne mature”.

Nel frattempo, l’intesa tra Vittorio e Beatrice cresce con il passare delle ore. Questa mattina, i due si sono messi nuovamente a ballare proprio difronte a Giuseppe che, dopo averli visti, è filato dritto in un altro luogo della Casa.