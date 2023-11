Un’ex concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello farà parte di un iconico programma Mediaset. Si tratta di Samira Lui, ex professoressa de L’Eredità, reduce dall’avventura nella Casa più spiata d’Italia.

A lanciare l’indiscrezione è stato Davide Maggio: “E’ uno dei più grandi formati degli anni 90 nonché il capostipite dei preserali di Canale 5. C’è grande attesa per il ritorno de La Ruota della Fortuna, in onda prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset. Se la conduzione di Gerry Scotti, che succede a Enrico Papi ma soprattutto a Mike Bongiorno, è cosa nota, quello che non si conosce è il nome di chi affiancherà il conduttore. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi la valletta della nuova Ruota. Nel ruolo che ha portato fortuna e notorietà a Paola Barale, ci sarà Samira Lui.

Uscita poche settimane fa dalla casa del Grande Fratello, la Lui trova così già il suo posto al sole su Canale 5. Friuliana, classe 1998, è un volto familiare per il pubblico del preserale avendo ricoperto il ruolo di Professoressa de L’Eredità, programma che andrà a scontrarsi, con una rinnovata edizione affidata a Marco Liorni, proprio con La Ruota. Hanno ricoperto il ruolo di vallette: Ylenia Carrisi, Paola Barale, Antonella Elia, Claudia Grego, Miriana Trevisan, Nancy Comelli e Victoria Silvstedt.

Gerry Scotti e Samira Lui, dunque, sono la nuova coppia del game show prodotto da Endemol Shine".