Nella Casa del Grande Fratello prosegue la relazione tra Letizia Petris e Paolo Masella.

Dopo ave ricevuto una lettera dall’ormai suo ex fidanzato, la fotografa ha deciso di approfondire la conoscenza con il macellaio romano, che sin da subito ha mostrato interesse nei suoi confronti. Dopo il bacio appassionati di alcune settimane fa, nel rapporto tra i due sono emerse diverse criticità. Proprio ieri, Letizia ne ha parlato con Beatrice Luzzi, svelando di essere frenata nei confronti di Paolo.

Letizia Petris, ecco perché è frenata con Paolo Masella

“Io sono totalmente trasparente con lui. Gli ho detto che fino a quando non avrò il cuore totalmente libero non potrò iniziare una frequentazione seria da dire che esco da fidanzata, occupata e innamorata di te. E lui mi ha detto che ha apprezzato e che è una cosa che gli piace di me, che porto rispetto a me stessa. Se a me ancora oggi vengono in mente delle cose, è normale che non posso iniziare qualcosa con qualcun altro. Devo prendermi il tempo, poi la scelta è di Paolo.

Finché io sono trasparente, ti metto la verità davanti alla faccia, poi la scelta è tua e capirei che mi dice ‘No’. Gli ho detto che per lui provo delle cose belle, serie e sentite, però non posso dargli quello che lui vuole in questo momento. Perché fino a quando avrò ancora la testa e il cuore che vanno da un’altra parte è giusto che io metabolizzi questa cosa”.

Letizia ha poi concluso: “Devo liberarmi e spurgarmi da questa cosa (si riferisce alla relazione con il suo ex) e poi andare avanti. Anche perché magari una persona ti può dire: ‘Buttati, hai 24 anni!’. Se non tenessi a Paolo lo farei, ma siccome ci tengo così tanto non vado a distruggere un rapporto che si potrebbe creare. E’ giusto che io butti fuori questa cosa e la scelta è sua. Lui mi ha detto ‘Scegliamo insieme’. Per ora stiamo insieme, ci facciamo due coccole, ma questa cosa la devo vivere quando sono totalmente tranquilla”.