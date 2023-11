Nella Casa del Grande Fratello, le strade di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sembrano essersi separate per sempre. L’attrice e il bidello calabrese sono stati i primi ad infuocare con i loro baci questa edizione, poi la liaison è presto giunta al capolinea, con la Luzzi che è rimasta particolarmente scottata dalle parole di Garibaldi. Nelle ultime ore, però, c’è stato un riavvicinamento cercato proprio da Giuseppe.

Mentre si trovavano intenti a ballare molto vicini, i loro visi si sono sfiorati e sembrava potesse addirittura scattare un bacio. I due si sono scambiati provocazioni parlando di quel che fu il loro rapporto. Lei gli chiede delle scuse e di ammettere la lista di errori commessi nelle ultime settimane, sembra che le provocazioni di Beatrice stiano per portare al bacio. Il momento però finisce, ma non il dialogo tra i due che si sposta in veranda.

Beatrice Luzzi gela Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi segue Beatrice Luzzi incalzandola: "Quanto ti manco da 1 a 10?", con la fredda risposta di lei "Meno di prima". Sembra che il bidello sia un po’ scottato da questo tipo di risposta, ma la concorrente sottolinea: "Devi fare un’immensità, molto di più per riconquistarmi". A quel punto Garibaldi si lascia andare ad una tenera confessione: "Io voglio solo vederti felice. Io sono sereno, ma non felice". A quel punto mestamente lui rientra in casa, per un’altra serata senza happy ending per i fan dell’ex coppia.

Staremo a vedere se gli autori ed Alfonso Signorini vorranno tornare su questa clip nella diretta su Canale 5 di questa sera, anche se sembra scontato come i due centri di gravità permanente della narrazione siano destinati ad essere nelle prossime settimane proprio quelli delle coppie Mirko-Perla e Beatrice-Garibaldi. Sicuramente in base a quanto abbiamo avuto modo di vedere nelle ultime ore i più vicini al bacio sono i primi due, con buona pace dell’ormai quasi ex di lui Greta Rossetti.