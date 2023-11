Ad inizio novembre, Veronica Peparini ed Andreas Muller hanno annunciato a Verissimo di essere in attesa di due gemelline.

Nei giorni successivi, l’ex allievo di Amici ha informato i fan che la visita di controllo non era andata “come doveva andare”, invitando tutti al massimo rispetto senza però precisare l’esito della visita della compagna. E’ stata proprio la coreografia, poi, a comunicare cosa stesse accadendo. Veronica ha rivelato che la sua è una gravidanza monocoriale biamgnotica, ovvero che le gemelle vivono in un’unica placenta in sacche distinte, quindi condividono i loro vasi sanguigni. Ciò comporta un attento monitoraggio in quanto potrebbe insorgere una malattia, la trasfusione feto fetale, che in casi estremi comporterebbe un piccolo intervento.

L'aggiornamento di Andreas Muller

A distanza di alcuni giorni dalla comunicazione di Veronica, Andreas è tornato sui social per dare aggiornamenti sull’andamento della gravidanza: “Le cose sembra stiano andando per il verso giusto e non potremmo essere più felici. E dopo un lungo studio abbiamo forse trovato anche i nomi per queste due guerriere”.