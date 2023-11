Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 27 novembre, c’è stato un nuovo scontro tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. L’attrice e il bidello calabrese sembravano essersi riavvicinati, ma qualcosa è nuovamente cambiato.

“Ho detto che ho fatto molto fatica a superarla ma che l’ho superata”, ha dichiarato Beatrice in diretta, lasciando intendere di non provare più nulla per Garibaldi. Lo stesso Giuseppe ha fatto marcia indietro a proposito dell’apparente corteggiamento degli ultimi giorni, confermando solo l’attrazione fisica nei confronti della coinquilina.

Ma a sparigliare le carte è arrivato Vittorio Menozzi, il cui avvicinamento a Beatrice ha incuriosito il pubblico fuori dalla Casa e gli inquilini. “Non mi arriva la percezione che lei mi veda come un figlio. Anzi, credo sia molto attratta fisicamente. Io ho avuto donne con un’età simile”, ha confidato il modello durante un confessionale, lasciando intendere che da parte di Beatrice esista un’attrazione. A quel punto, Garibaldi ha messo a segno il suo colpo e ha accusato Beatrice di stare usando Menozzi: “Non so se lo sta facendo per ripicca, per gioco o per farmi ingelosire ma mentre ballavamo, mi ha detto ‘Tu sei stato un jolly, se non ti muovi passo al secondo’”. Una frase che ha acceso la rabbia di Luzzi che ha negato di avere mai pronunciato una frase del genere: “Questa è una bugia, è diffamazione. Vittorio non è un jolly. È una persona di altissimo livello”.

Lapidario il commento di Ciro Petrone che, dallo studio, ha attribuito a Vittorio la maggior parte delle coppie: “Vittorio è il più furbo di tutti: si avvicina a tutte ma non gli piace nessuna”.