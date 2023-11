La fine della relazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza continua a far discutere. Anche un’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha commentato la rottura tra la nuova tronista e il cavaliere salernitano. Stiamo parlando di Carla Belotti.

“Il ritorno di Alessandro Vicinanza? Io ho un mio parere. Secondo me Ida non è mai stata innamorata di lui perché è diverso da Riccardo Guarnieri. Con Riccardo probabilmente ha avuto una vita un po’ meno… come posso dire, ha fatto meno cose, hanno viaggiato e girato meno, era più casalingo Riccardo. Alessandro, invece, è un ragazzo giovane che ha voglia di uscire, fare, andare in vacanza e divertirsi. Quindi a lei probabilmente è piaciuta questa cosa di Alessandro, ma secondo me non è mai stata innamorata di lui. Lei sarà sempre innamorata di Riccardo, è un mio parere”.