E’ ufficialmente esplosa la faida tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nella Casa del Grande Fratello.

Dopo la diretta dello scorso lunedì, con tanto di nomination del bidello calabrese all’attrice, i due ormai non si sopportano più. L’ultimo scontro è avvenuto nelle scorse ore, e ha addirittura portato Anita Olivieri a piangere.

Tutto sarebbe partito da una frase di Garibaldi, il quale ha fatto notare alla Luzzi di non aver lavato i piatti. Beatrice ha immediatamente attaccato il coinquilino, urlandogli “Sei squallido”. A pranzo, come dalla stessa Beatrice raccontato, i piatti li ha lavati, ha solo evitato di sciacquare le teglie perché si stava dedicando ad altro.

In seguito, la Luzzi ha tirato in ballo anche Anita, dicendole che è squallida come Giuseppe. Quest’ultimo la prendere a ridere, facendo incavolare ancora di più l’attrice, che sostiene di non poterne più, né di lui né della Olivieri. Garibaldi ha allora deciso di andarsene per evitare discussioni, e in sauna ha trovato Anita che si sfogava con Rosy Chin. Tra le lacrime, la bionda manager romana ha raccontato di essere stanca dell’atteggiamento di Beatrice che cerca di continuo la lite lo scontro.