Negli ultimi giorni, sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello, si è a lungo parlato della vicinanza tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi. Molti ritengono, Anita Olivieri in particolare, che l’attrice stia giocando con il modello, e che lo faccia per suscitare una reazione in Giuseppe Garibaldi.

Del rapporto tra Vittorio e Beatrice ne hanno parlato Lorenzo Remotti e Valentina Modini nell’ultima puntata di 361 Lounge. Se Lady Fagiana ha preferito non sbilanciarsi sulla questione, il calzolaio ha espresso un’opinione ben precisa non solo su Beatrice, ma anche e soprattutto su Vittorio, che secondo lui non si spingerebbe mai oltre con la Luzzi, ma nemmeno con nessun’altra donna,

“Vittorio viene bene come giocatore per Beatrice, perché secondo il mio punto di vista e 50% attrice e 50% presa dalle storie, e sfrutta Vittorio, ma arriverebbe al bacio e nulla di più se fosse. Perché Vittorio per conto mio ha altri gusti, chi vuol capire, intenda. E’ un mio pensiero. Io ho avuto dei campanelli d’allarme che mi hanno fatto pensare che lui non solo non andrebbe con Beatrice, ma neanche con un’altra donna. Lui gioca, ma non arriva mai al dunque. Quando parlavo con Vittorio mi trovavo molto bene, poi Beatrice ha Giuseppe che è tutto l’opposto”.