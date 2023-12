Antonella Fiordelisi è stata senza dubbio uno delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua turbolenta storia d’amore con Edoardo Donnamaria, giunta al capolinea la scorsa estate, ha appassionato migliaia di telespettatori, che hanno continuato a seguire le vicende dell’influencer campana anche quando ha terminato la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia.

Nelle ultime ore, sul suo canale broadcast, Antonella ha raccontato non ha avuto modo di guardare la nuova edizione del Grande Fratello per via dei numerosi impegni: “Il GF lo sto seguendo pochissimo, anzi sinceramente non l’ho visto proprio, perché ho avuto molte cose da fare (è reduce dall’avventura a Pechino Express, ndr), ma lo guarderò sicuramente sabato 2 dicembre e lo commenteremo insieme”.

Evidentemente, la Fiordelisi è curiosa di assistere all’ingresso nella Casa di Greta Rossetti. L’ex fidanzato di Mirko Brunetti, infatti, varcherà la porta rossa proprio nella puntata del 2 dicembre.