Serata di festa nella Casa del Grande Fratello. Gli inquilini, infatti, si sono travestiti da pirati e, dopo essersi cimentati in una caccia al tesoro casalinga, hanno festeggiato con un party a tema.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono ritrovati nuovamente faccia a faccia per parlare del loro rapporto. Il rietino prova ancora qualcosa per lei e, guardandola negli occhi, le dice: “Sono contento di averti qui, ti vedo bene”.

In seguito, Mirko confida a Paolo Masella che per lui è Perla la cosa più dolce. L'imprenditore raggiunge la sua ex in veranda e i due riflettono sui loro cambiamenti. Dentro la Casa, infatti, la Vatiero ha riscoperto il suo lato più tenero e affettuoso. "Prima per esempio mi sono alzata per darti un bacio sulla guancia, perché so che te l'eri presa. Non è da me...", conviene la gieffina. Fra un sorriso e un abbraccio, guardandola negli occhi si dichiara: "In realtà sei così, negli ultimi tempi non lo eri più con me. Sono contento di averti qui. Ti vedo bene, veramente". Dopo un silenzio carico di significati i due si allontanano l'uno dall'altra, non senza fatica.