Risveglio burrascoso nella Casa del Grande Fratello. Non essendo riuscita a riposare bene a causa dell'eccessivo rumore in stanza, Beatrice Luzzi non nasconde il suo risentimento e nel corso della mattinata decide di affrontare Mirko Brunetti e Perla Vatiero per scoprire il colpevole.

Infastidita, l'attrice ammette di essersi svegliata nel cuore della notte per le troppe risate e, certa che si trattasse di una ragazza, decide di chiedere informazioni ai due. “Perla, sei stata tu o Letizia?”, domanda. “Eravamo tutti”, ribatte la concorrete. Così come Perla, anche Mirko spiega alla Luzzi che, ad averla disturbata, non è stato un singolo inquilino, bensì l'intero gruppo. “Ne abbiamo parlato e si è capito che è stato esagerato il tutto”, esclama, ammettendo di aver sbagliato.

Beatrice dice di essere sempre stata molto accondiscendente nel corso di questi mesi di convivenza, ma spiega che - essendosi sentita mancare di rispetto - questa volta non ha potuto fare a meno di rimproverarli: “Va bene una risata o due, ma non si può ridere per mezzora. Mi avete svegliata in pieno sonno”. Stanca delle loro continue giustificazioni, inoltre, ammette di esigere delle scuse: “Chiedete scusa. È una mancanza di rispetto. Non deve più succedere".

Tra i due inquilini i toni iniziano a scaldarsi sempre di più e se da un lato Beatrice continua a esporre il suo punto di vista e a pretendere delle scuse, dall'altra Mirko rimprovera l'inquilina per la sua eccessiva insistenza.

Ad aggiungersi alla conversazione è Letizia Petris. Con tranquillità, la ragazza spiega che ad aver fatto rumore non sono state solo lei e Perla, bensì un gruppo più ampio di persone. Non riuscendo a proseguire il discorso a causa del suo tono di voce, però, decide presto di abbandonare la conversazione dicendole: “Sei arrabbiata con tutti, sempre. È faticoso così. Basta”.