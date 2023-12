Oriana Marzoli ha fatto tappa a Roma per alcuni giorni per presenziare ad un evento. La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip ne ha approfittato anche per rivedere alcuni dei suoi ex coinquilini, con i quali ha trascorso una serata in un noto locale della Capitale. La modella di origini venezuelane, infatti, ha incontrato Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria. Reunion che ha fatto storcere il naso ad alcuni fan, che l’hanno ritenuta una mancanza di rispetto nei confronti dell’ormai ex fidanzato Daniele Dal Moro, il quale ha di fatto interrotto completamente i rapporti con la sorella di Clizia e il videomaker romano dopo quanto accaduto l’estate scorsa in Sardegna.

Oriana e Daniele non si sono rivisti. L’imprenditore veneto, lo scorso 27 novembre, aveva annunciato l’ennesima rottura con l’ex vippona: “Tra me e Oriana è finita. Non è innamorata di me, non sono l’amore della sua vita come ha detto pochi giorni fa, e non vuole stare con me, ma vuole chiudere questa relazione.

Faccio io questo comunicato perché lei dice che non vuole sporcare il suo profilo parlando di questo. Lo faccio nella speranza perlomeno di essere lasciato in pace d’ora in poi e livero di andare avanti con la mia vita senza dover essere perseguitato, offeso e diffamato. Grazie”.

Non è di certo la prima volta che i due si lasciano per poi riprendersi, è capitato moltissime volte nel corso di questa mesi. Ma, questa volta, la sensazione è che la relazione sia giunta definitivamente al capolinea. Oriana, infatti, ha postato alcune ore fa una sua immagine dall’aeroporto di Fiumicino prima di imbarcarsi su un volo che la riporterà a Madrid.